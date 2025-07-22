В ГД внесли законопроект, запрещающий препятствовать отлову бездомных животных

Инициатива предлагает внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными, которые бы позволили установить запрет на препятствование физических и юрлиц отлову бездомных животных в РФ. По мнению депутатов, законопроект позволит обеспечить защиту жизни и здоровья граждан в подобных ситуациях.