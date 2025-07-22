В ГД внесли законопроект, запрещающий препятствовать отлову бездомных животных

В Государственную думу РФ внесен законопроект, предусматривающий запрет на препятствие мероприятиям по отлову бездомных животных. Соответствующий документ размещен в электронной думской базе.
Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.
Инициатива предлагает внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными, которые бы позволили установить запрет на препятствование физических и юрлиц отлову бездомных животных в РФ. По мнению депутатов, законопроект позволит обеспечить защиту жизни и здоровья граждан в подобных ситуациях.
Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме предложили штрафовать россиян за несообщение о бездомных животных, находящихся на их территории.