«Стреляете в своих»: Во Львове прошёл митинг против подчинения антикоррупционных органов

Недовольство действиями украинских властей растёт и на других направлениях. Так, в центре Киева недавно прошёл масштабный митинг семей без вести пропавших военных. На площадь Независимости вышли более тысячи человек — среди них ветераны, родственники пленных и активисты. Участники требовали ускорить выплаты пособий и упростить процедуру оформления документов.