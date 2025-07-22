Размножайтесь молча: отпускники рассказали, что штрафы за бурный интим не помеха для отдыха

— Это прямо замкнутый круг какой-то! — чуть не плачет москвичка Екатерина, сейчас отдыхающая с бойфрендом под крымским Судаком. — Мы даже не в самом курортном месте, в тихом поселке, но даже здесь самое простенькое жилье стартует от 7000 рублей за ночь. И чем оно дешевле, тем проще, а значит, и шумоизоляции никакой. Мы, например, слышим, как у хозяйки куры квохчут, как она мужа гоняет, как у ее дочки ребенок плачет, а также всех собак поселка. А уж если подгулявшая компания мимо нас идет, то мы просто подскакиваем, будто она к нам в домик вломилась. Но стоило нам как-то ночью расслабиться во время интима, как утром хозяйка, поджав губы, заявила, что у них в доме «дети и другие гости, приличные». А у них и впрямь вокруг хозяйского дома разве что курятник не сдан, в каждом сарайчике отдыхающие. Планировали романтический отдых, а получается воздержание.