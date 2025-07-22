Размножайтесь молча: отпускники рассказали, что штрафы за бурный интим не помеха для отдыха

Отныне россиянам, у которых нет лишних трех тысяч, придется любить друг друга молча — не то оштрафуют. Потому что звуки, сопровождающие страстный секс, — это такое же нарушение закона о тишине (после 23.00), как громкая музыка, караоке или, например, шум перфоратора. Вот только есть нюанс: требование не шуметь актуально не только в многоквартирных домах, но и в отелях. А как быть тем, кто хочет в отпуске наслаждаться любовью сполна? И тем, кто хочет выспаться в соседнем номере?
Расценки за «стоны страсти» точно такие же, как за любой другой бытовой шум, нарушающий покой граждан, — штраф 3000 рублей, если шумишь после 23.00. Звуки, производимые любыми видами деятельности, включая производство детей, должны быть «в пределах санитарной нормы». Правда, тут есть выход: самостоятельно улучшить звукоизоляцию в квартире. А если новые перегородки кому-то не по карману, всегда можно повесить на стену ковер, а кровать от нее отодвинуть. А еще лучше планировать интимную активность до наступления режима тишины.
Опрошенные юристы признают, что закон о тишине действует во всех российских регионах, а его точные рамки зависят от конкретного субъекта: в большинстве шуметь только «по саннорме» можно с 23.00 до 7.00, но в некоторых с 22.00 до 8.00. Наказание рублем тоже зависит от конкретного места, штраф 3 тыс. руб. — ближе к столицам и многолюдным курортам. В административное правонарушение слишком бурный оргазм превращается, как только о нем поступает сигнал в компетентные органы. А проще говоря, нажаловалась одинокая соседка участковому, прощай три родимые тыщи — и не поспоришь.
Жалобщику, правда, необходимо доказать систематический и умышленный характер шума, но если это ваша соседка, а вы пара в активной стадии половой жизни, то преимущество будет на ее стороне.
Мало того, особо оскорбленные звуками соседской страсти граждане вправе подать иск о компенсации морального ущерба, и иск будет принят и рассмотрен. Вывод: хотите размножаться дома на своей кровати ночью, делайте это по-тихому. Либо с 7 до 23 часов, когда ваши утехи не помешают отдыху других.
Выходит, все это же касается и отечественных курортов. Причем, например, в Крыму часы тишины даже дольше, чем в большинстве других мест: с 22.00 до 8.00. Это правильно, люди же отдыхать приехали. Но у некоторых в набор отпускных радостей входит и занятие любовью, причем не с кляпом во рту. А выбор у них невелик: либо ночью и дома, но молча. Либо не молча, но днем, изыскав место, где рядом не будет несовершеннолетних, да и просто бдительных граждан, которые, заметив чужой интим, тут же фиксируют его на видео и немедленно выкладывают: одни — в соцсети, а другие — участковому. Учитывая, сколько скандалов в последние годы повлекли за собой подобные «интим-артефакты», мало кто осмелится экономить 3000 рублей столь отчаянным способом. К тому же, если в периметре этого действа случайно пробежит незамеченный сладкой парочкой ребенок, административное правонарушение превратится в уголовное. Неужели снимать дополнительное любовное гнездышко, притом что цены на курортное жилье и так кусаются?!
— Это прямо замкнутый круг какой-то! — чуть не плачет москвичка Екатерина, сейчас отдыхающая с бойфрендом под крымским Судаком. — Мы даже не в самом курортном месте, в тихом поселке, но даже здесь самое простенькое жилье стартует от 7000 рублей за ночь. И чем оно дешевле, тем проще, а значит, и шумоизоляции никакой. Мы, например, слышим, как у хозяйки куры квохчут, как она мужа гоняет, как у ее дочки ребенок плачет, а также всех собак поселка. А уж если подгулявшая компания мимо нас идет, то мы просто подскакиваем, будто она к нам в домик вломилась. Но стоило нам как-то ночью расслабиться во время интима, как утром хозяйка, поджав губы, заявила, что у них в доме «дети и другие гости, приличные». А у них и впрямь вокруг хозяйского дома разве что курятник не сдан, в каждом сарайчике отдыхающие. Планировали романтический отдых, а получается воздержание.
Опрошенные владельцы жилья в курортных местах признают, что если среди их постояльцев большинство «приличных людей с детьми» и одна сладкая парочка, они всегда встанут на сторону приличия, вплоть до сигнала участковому, если приличные гости сочтут, что звуки чужой любви мешают им спать. Некоторые, правда, добавляют, что это не по злобе и не от зависти, а ради бизнеса: постояльцы пожилые или с детьми — более надежный контингент. А парочки пусть идут в отель, где все такие же.
Действительно, мы в свое время переняли у Запада идею «отелей для влюбленных» — проще говоря, простеньких гостиниц в малолюдных уголках. Вот только репутация у них специфическая: считается, что их используют только для адюльтеров или вовсе для платной любви. Там действительно «все такие же» и никто не пожалуется. Но неужели туда идти и из собственного многоквартирного дома, если ковер на стене не помог и одинокая соседка все равно услышала то, что ей хотелось?