Организаторы «Интервидения» пригласили на конкурс участников из КНДР

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» направили приглашение для участия представителям Северной Кореи, рассказали ТАСС в пресс-службе конкурса.
«В рамках подготовки конкурса были направлены приглашения, в том числе в КНДР», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, Владимир Путин в феврале подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году. Председателем оргкомитета по подготовке и проведению конкурса назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Мероприятие состоится в Москве 20 сентября.
Ранее стал известен список государств, которые будут участвовать в «Интервидении». Среди стран — США, Куба и Китай. На конкурсе Россию представит певец Ярослав Дронов (Shaman).
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