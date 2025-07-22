Миф о крепкой руке и сознательных гражданах: какой была реальная жизнь в Советском Союзе

Забастовки «прекратились» в 1932 году после статьи члена редколлегии «Правды» Емельяна Ярославского «Перестроиться надо немедленно» с критикой уже снятого, после серии забастовок и беспорядков, партийного руководства Ивановской области. Сталин отреагировал: «Протестую против опубликования в “Правде” статьи Ярославского о рабочих волнениях в Иваново-Вознесенске и смене там партруководства. Статья — явно неправильная с фактической стороны и вредная политически. Своей статьей Ярославский дал иностранным корреспондентам возможность писать о “новом Кронштадте”, якобы “диктовавшем последние решения ЦК и СНК о колхозной торговле”. Кто дал Ярославскому право выступать с такой статьей, наносящей вред партии и явно выгодной нашим врагам? Почему редакция “Правды” допускает такие безответственные выступления? Почему дают Ярославскому бесконтрольное право пользоваться оружием, которым он не владеет и которым сплошь и рядом злоупотребляет во вред партии? Нельзя ли этому положить конец?».