Декада безопасности по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних проводится в Узденском районе

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Узденского района с 22 по 31 июля проводится «Декада безопасности по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних». Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.