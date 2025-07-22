Декада безопасности по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних проводится в Узденском районе

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Узденского района с 22 по 31 июля проводится «Декада безопасности по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних». Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
За 6 месяцев на территории района произошло 4 ДТП, в результате которых 5 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. 3 ДТП произошли по вине самих детей.
Основными ошибками несовершеннолетних пешеходов, ставшими причинами ДТП, явились: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю, нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.
«Уважаемые взрослые, объясняйте детям, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части, обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников», — отметили правоохранители. -0-