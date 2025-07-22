БЖД в 2026—2030 годах планирует модернизировать работу вагонных депо

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу вагонных депо БЖД в 2026—2030 годах планируют внедрить роботизированные комплексы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги по итогам заседания Совета главных инженеров магистрали.
На заседании были озвучены предложения по внедрению новых технологий в вагонном хозяйстве на 2025 год с оптимизацией производственных процессов.
Как отметили в пресс-центре, в вагонном хозяйстве Белорусской железной дороги определенные элементы механизации и автоматизации уже успешно функционируют, однако развитие необходимо продолжать. В этой связи служба вагонного хозяйства предложила внедрить в период с 2026 по 2030 год в вагонных депо магистрали роботизированные комплексы по наплавке надрессорных балок, пятников, а также деталей автосцепных устройств. Участники заседания поддержали инициативу.
В вагонном хозяйстве направлениями инновационного развития являются механизация и автоматизация производственных процессов ремонта грузовых вагонов. Их внедрение позволяет повысить качество выполняемых работ и производительность труда, снизить влияние человеческого фактора, исключить воздействие на персонал вредных и опасных условий.
Главный инженер белорусской магистрали Сергей Новодворский подчеркнул, что в условиях ограниченности финансовых возможностей дороги очень важно сокращать время окупаемости внедрения инноваций. Необходимо просчитывать экономическую составляющую каждого проекта, чтобы использовать имеющиеся ресурсы с максимальной эффективностью.
Участники заседания также одобрили подходы по дальнейшему развитию сети автоматической телефонной связи с учетом износа оборудования на полигоне Гомельского отделения БЖД.
Кроме того, инженеры поддержали предложение по модификации программного обеспечения Единой корпоративной интегрированной системы управления финансами и ресурсами (подсистемы «Учет труда и заработной платы»), а также проекты двух знаковых для магистрали документов — положения о ресурсосбережении и положения о системе управления охраной окружающей среды. -0-