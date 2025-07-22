БЖД в 2026—2030 годах планирует модернизировать работу вагонных депо

Как отметили в пресс-центре, в вагонном хозяйстве Белорусской железной дороги определенные элементы механизации и автоматизации уже успешно функционируют, однако развитие необходимо продолжать. В этой связи служба вагонного хозяйства предложила внедрить в период с 2026 по 2030 год в вагонных депо магистрали роботизированные комплексы по наплавке надрессорных балок, пятников, а также деталей автосцепных устройств. Участники заседания поддержали инициативу.