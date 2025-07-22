От бедности и тюрьмы до короля хэви-метала: Как «принц тьмы» Оззи Осборн стал легендой рок-музыки

После освобождения Оззи начал музыкальную карьеру с группы Music Machine, а затем собрал собственный коллектив, в который вошли Тони Айомми, Билл Уорд и Теренс Батлер. Именно они положили начало легендарной группе Black Sabbath. В 1970 году вышел их дебютный альбом с известными песнями War Pigs и Iron Man, которые быстро принесли группе популярность, а затем появился легендарный Paranoid. В течение 1970-х годов Оззи стал иконой хэви-метала, но его проблемы с алкоголем и наркотиками приводили к конфликтам в группе. В 1977 году он покидает «Black Sabbath», но возвращается в 1978-м, а вскоре окончательно уходит.