Учёные из России и Китая научились прогнозировать сели

Модель показала, что если суточное количество осадков достигает 27 мм, а энергия рыхлого материала превышает указанный порог, вероятность возникновения селя резко возрастает. Важно подчеркнуть, что отсутствие одного из этих факторов значительно снижает риск, и без критического уровня накопленной энергии, даже обильные осадки не обязательно приведут к катастрофическому событию. Благодаря комплексному подходу, учитывающему оба параметра, новая математическая модель демонстрирует беспрецедентную точность прогнозирования. Средняя ошибка прогноза составляет всего 0,006%, что, по словам директора Института строительства и архитектуры УрФУ Никиты Фомина, в 4000 раз меньше, чем у аналогичных моделей, используемых ранее.