Учёные из России и Китая научились прогнозировать сели

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) в сотрудничестве с китайскими коллегами совершили значительный прорыв в области прогнозирования селей, разработав высокоточную математическую модель. Эта модель представляет собой мощный инструмент, способный не только оценивать вероятность возникновения селей в горных районах, традиционно подверженных этому опасному природному явлению, но и предсказывать сход грунтовых масс в равнинных регионах, где оползни, часто провоцируемые обильными осадками, становятся все более распространенным явлением. Ключевым аспектом этой новой модели является учет двух критически важных параметров: количества осадков и накопленной энергии рыхлого материала в грунте.
До настоящего времени большинство систем раннего оповещения о селях основывались преимущественно на данных об объеме выпавших осадков. Однако исследователи УрФУ и КНР обнаружили, что для возникновения селя необходимо одновременное выполнение двух условий. Превышение порогового значения накопленной энергии рыхлого материала, определенного моделью как 3 млрд Дж/м³, является столь же важным фактором, как и интенсивность осадков.
Модель показала, что если суточное количество осадков достигает 27 мм, а энергия рыхлого материала превышает указанный порог, вероятность возникновения селя резко возрастает. Важно подчеркнуть, что отсутствие одного из этих факторов значительно снижает риск, и без критического уровня накопленной энергии, даже обильные осадки не обязательно приведут к катастрофическому событию. Благодаря комплексному подходу, учитывающему оба параметра, новая математическая модель демонстрирует беспрецедентную точность прогнозирования. Средняя ошибка прогноза составляет всего 0,006%, что, по словам директора Института строительства и архитектуры УрФУ Никиты Фомина, в 4000 раз меньше, чем у аналогичных моделей, используемых ранее.
Это означает существенное повышение надежности систем раннего оповещения и возможности более эффективного планирования мероприятий по предотвращению и минимизации ущерба от селей. Важно отметить, что если в горных регионах сели являются относительно привычным явлением, то в средней полосе России частота подобных катастроф резко возросла за последние годы.
По мнению координатора программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игоря Шкрадюка, это напрямую связано с наблюдаемым увеличением количества осадков. Эта тенденция подчеркивает актуальность и значимость разработанной математической модели, которая позволяет более точно оценить и предсказать риск возникновения селей в различных географических зонах, способствуя разработке эффективных мер по защите населения и инфраструктуры от этого опасного природного явления.
Дальнейшее развитие и совершенствование модели может включать в себя учет дополнительных факторов, таких как геологическое строение территории, растительный покров, наличие искусственных сооружений и антропогенное воздействие на ландшафт, что позволит еще больше повысить точность прогнозов и надежность систем предупреждения.
Высокая точность прогнозирования, достигнутая в рамках данного исследования, открывает новые перспективы для развития систем раннего оповещения и управления рисками, связанными с селевыми потоками, и может быть применена в различных регионах мира, подверженных этому опасному явлению.