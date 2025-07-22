Кто родился 23 июля: выдающиеся актеры, спортсмены, поэты и музыканты

В этот день родились актеры, музыканты, спортсмены и общественные деятели, оставившие яркий след в истории. Среди них — мировые звезды, такие как Дэниел Рэдклифф и Вуди Харрельсон, а также легенды советской культуры — Михаил Матусовский и Семён Аранович.
Знаменитости, родившиеся 23 июля.
А.
Александр Кайдановский (1946−1995) — советский актер и режиссер («Сталкер»).
Александр Олешко (1976) — российский актер, телеведущий, народный артист России.
Аранович Семён (1934−1996) — советский кинорежиссер, народный артист России.
Б.
Богомолов Константин (1975) — российский театральный режиссер, худрук Театра на Малой Бронной.
Г.
Гор Мартин (1961) — британский музыкант, участник группы Depeche Mode.
К.
Карпентер Чаризма (1970) — американская актриса («Баффи — истребительница вампиров»).
Клава Кока (1996) — российская певица и блогер.
Кущев Игорь (1959) — гитарист группы «Сектор Газа».
М.
Матусовский Михаил (1915−1990) — советский поэт-песенник.
Меньшов Владимир (1939−2021) — советский актер и режиссер («Москва слезам не верит»).
О.
Орлов Дмитрий (1991) — российский хоккеист, чемпион мира.
П.
Патриарх Пимен (1910−1990) — предстоятель Русской православной церкви.
Р.
Рэдклифф Дэниел (1989) — британский актер, сыгравший Гарри Поттера.
С.
Сретенский Генрих (1962) — советский фигурист, мастер спорта.
Сеймур Хоффман Филип (1967−2014) — американский актер, обладатель «Оскара».
Х.
Харрельсон Вуди (1961) — американский актер («Настоящий детектив»).
23 июля также отмечают:
Всемирный день китов и дельфинов Национальный день хот-дога в США День революции в Египте.