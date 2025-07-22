Кто родился 23 июля: выдающиеся актеры, спортсмены, поэты и музыканты

В этот день родились актеры, музыканты, спортсмены и общественные деятели, оставившие яркий след в истории. Среди них — мировые звезды, такие как Дэниел Рэдклифф и Вуди Харрельсон, а также легенды советской культуры — Михаил Матусовский и Семён Аранович.