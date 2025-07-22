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Кто родился 23 июля: выдающиеся актеры, спортсмены, поэты и музыканты

В этот день родились актеры, музыканты, спортсмены и общественные деятели, оставившие яркий след в истории.

В этот день родились актеры, музыканты, спортсмены и общественные деятели, оставившие яркий след в истории. Среди них — мировые звезды, такие как Дэниел Рэдклифф и Вуди Харрельсон, а также легенды советской культуры — Михаил Матусовский и Семён Аранович.

Знаменитости, родившиеся 23 июля.

А.

Александр Кайдановский (1946−1995) — советский актер и режиссер («Сталкер»).

Александр Олешко (1976) — российский актер, телеведущий, народный артист России.

Аранович Семён (1934−1996) — советский кинорежиссер, народный артист России.

Б.

Богомолов Константин (1975) — российский театральный режиссер, худрук Театра на Малой Бронной.

Г.

Гор Мартин (1961) — британский музыкант, участник группы Depeche Mode.

К.

Карпентер Чаризма (1970) — американская актриса («Баффи — истребительница вампиров»).

Клава Кока (1996) — российская певица и блогер.

Кущев Игорь (1959) — гитарист группы «Сектор Газа».

М.

Матусовский Михаил (1915−1990) — советский поэт-песенник.

Меньшов Владимир (1939−2021) — советский актер и режиссер («Москва слезам не верит»).

О.

Орлов Дмитрий (1991) — российский хоккеист, чемпион мира.

П.

Патриарх Пимен (1910−1990) — предстоятель Русской православной церкви.

Р.

Рэдклифф Дэниел (1989) — британский актер, сыгравший Гарри Поттера.

С.

Сретенский Генрих (1962) — советский фигурист, мастер спорта.

Сеймур Хоффман Филип (1967−2014) — американский актер, обладатель «Оскара».

Х.

Харрельсон Вуди (1961) — американский актер («Настоящий детектив»).

23 июля также отмечают:

Всемирный день китов и дельфинов Национальный день хот-дога в США День революции в Египте.