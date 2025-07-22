Массовые протесты начались на Украине против решений Зеленского по НАБУ

В украинских городах начались массовые протесты, направленные против действий президента страны Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств. Причиной начала акций стал закон об урезании полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры страны, который уже принял парламент и подписал Зеленский. Об этом во вторник, 22 июля, сообщило местное издание «Страна».