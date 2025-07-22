Массовые протесты начались на Украине против решений Зеленского по НАБУ

В украинских городах начались массовые протесты, направленные против действий президента страны Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств. Причиной начала акций стал закон об урезании полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры страны, который уже принял парламент и подписал Зеленский. Об этом во вторник, 22 июля, сообщило местное издание «Страна».
Сначала украинцы стояли с плакатами молча, затем число демонстрантов выросло. Собравшиеся в Днепропетровске, Одессе и Львове начали скандировать лозунги «Нет коррупции во власти» и «Ганьба!» («Позор!» — прим. «ВМ»).
В Киеве протестующие собрались возле драматического театра имени Ивана Франко в центре города. Учреждение находится недалеко от офиса Владимира Зеленского, передает Lenta.ru.
В тот же день новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что жители страны преувеличивают и переоценивают масштабы коррупции в ней. Политик подчеркнула, что внешние наблюдатели оценивают уровень коррупции на Украине по другим критериям, не назвав конкретные параметры.