Юлию Навальную* заметили на территории пятизвездочного отеля в Италии

Вдову основателя «Фонда борьбы с коррупцией»** (ФБК**) Алексей Навального*, политика Юлию Навальную* заметили на территории пятизвездочного отеля Palace Hotel Milano Marittima в Италии. Стоимость номера в гостинице составляет порядка 500 евро (около 46 тысяч рублей — прим. «ВМ») за ночь. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил телеканал RT.