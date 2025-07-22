Юлию Навальную* заметили на территории пятизвездочного отеля в Италии

Вдову основателя «Фонда борьбы с коррупцией»** (ФБК**) Алексей Навального*, политика Юлию Навальную* заметили на территории пятизвездочного отеля Palace Hotel Milano Marittima в Италии. Стоимость номера в гостинице составляет порядка 500 евро (около 46 тысяч рублей — прим. «ВМ») за ночь. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил телеканал RT.
Юрист Виталий Серуканов заявлял, что Юлии Навальной*, а также политикам Илье Яшину*** и Владимиру Кара-Мурзе*** грозят уголовные дела за сотрудничество с «Русским добровольческим корпусом»****, члены которого шли в колонне организованного оппозиционерами «антивоенного» марша в Берлине.
Кроме того, появилась информация, что общественного деятеля и юриста Ивана Жданова* отстранили от руководства ФБК** из-за хищения спонсорских средств, выделенных на подготовку концерта памяти Алексея Навального*** в Берлине.
*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в России.
***Признаны иностранными агентами в России по решению Министерства юстиции РФ.
****Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.