«Имеет аутизм, не разговаривает». Милиция нашла 14-летнего минчанина Андрея Саковича, ушедшего со двора дома по проспекту Независимости

Милиция Минска нашла 14-летнего подростка с аутизмом, который не разговаривает. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Согласно информации, разыскивался 14-летний житель Минска Андрей Сакович. Подросток 22 июля, во вторник, ушел со двора дома, расположенного по проспекту Независимости 147. Среди особых примет в милиции назвали следующие: подросток: подросток имеется заболевание аутизм и не разговаривает.
Выяснилось, что прохожие заметили подростка рядом с «Первым Национальным торговым домом». С мальчиком все в порядке, его передали отцу.
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