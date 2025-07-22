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«Имеет аутизм, не разговаривает». Милиция нашла 14-летнего минчанина Андрея Саковича, ушедшего со двора дома по проспекту Независимости

Милиция Минска нашла 14-летнего подростка с аутизмом, который не разговаривает.

Источник: Комсомольская правда

Милиция Минска нашла 14-летнего подростка с аутизмом, который не разговаривает. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Согласно информации, разыскивался 14-летний житель Минска Андрей Сакович. Подросток 22 июля, во вторник, ушел со двора дома, расположенного по проспекту Независимости 147. Среди особых примет в милиции назвали следующие: подросток: подросток имеется заболевание аутизм и не разговаривает.

Выяснилось, что прохожие заметили подростка рядом с «Первым Национальным торговым домом». С мальчиком все в порядке, его передали отцу.

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