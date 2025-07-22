В Абхазии после скандала с «Дошираком» стали заманивать россиян хитрым способом

Ранее российские туристы объяснили, почему не собираются отказываться от «Доширака» в Абхазии, несмотря на поднявшуюся вокруг лапши шумиху. Россияне заявили, что предпочтут потратить 35 — 45 рублей за уже знакомую лапшу быстрого приготовления вместо 1200 рублей за обед в местном кафе.