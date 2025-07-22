В Абхазии после скандала с «Дошираком» стали заманивать россиян хитрым способом

В Абхазии вызвал неожиданную реакцию со стороны отельеров скандал после заявлений чиновницы про «Доширак». Российских туристов владельцы гостиниц начали активно завлекать, предлагая им лапшу быстрого приготовления, пишет TourDom.
Видео, на которых местные повара готовят лапшу и подают ее гостям, появились в соцсети. Оказалось, что это продуманный ход со стороны бизнеса.
Портал, освещающий тему путешествий, отмечает, что тенденция стала усиливаться после критики путешественников за небольшие траты в регионе.
Ранее российские туристы объяснили, почему не собираются отказываться от «Доширака» в Абхазии, несмотря на поднявшуюся вокруг лапши шумиху. Россияне заявили, что предпочтут потратить 35 — 45 рублей за уже знакомую лапшу быстрого приготовления вместо 1200 рублей за обед в местном кафе.