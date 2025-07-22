В Ростовской области создадут кластер для атомной промышленности

Ростовская область победила в конкурсе проектов федеральной программы Минпромторга России с инициативой создания кластера энергетического машиностроения «Атом». Регион признан лидером в популяризации промышленной политики, а новый кластер станет драйвером технологического развития в атомной отрасли. Об этом говорится на сайте регионального правительства.