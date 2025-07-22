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В Ростовской области создадут кластер для атомной промышленности

Ростовская область создаст кластер энергомашиностроения «Атом».

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область победила в конкурсе проектов федеральной программы Минпромторга России с инициативой создания кластера энергетического машиностроения «Атом». Регион признан лидером в популяризации промышленной политики, а новый кластер станет драйвером технологического развития в атомной отрасли. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Как сообщила руководитель проектной команды, глава регионального фонда развития промышленности Ольга Калинина, кластер объединит предприятия, научные центры и образовательные учреждения для ускорения внедрения инноваций и повышения конкурентоспособности ростовских производителей.

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