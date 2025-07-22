Умер икона рок-музыки Оззи Осборн: его жизнь и наследие

Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Англии в Бирмингеме. Он вырос в многодетной семье, где был четвертым из шести детей. В школе у него были проблемы с чтением и обучением, за что учителя называли его «тупым». Именно в школе его впервые стали называть Оззи.