Ростех: Американские танки Abrams стали подражать российской технике

Американские танки Abrams переняли методы российских инженеров — насмешки над российскими изобретениями в области новых систем защиты сменились подражанием со стороны специалистов из США. Об этом во вторник, 22 июля, заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Он уточнил, что речь идет о решетках для защиты от беспилотников, которые назвали «мангалами». По словам Евтушенко, недавно стало известно, что Соединенные Штаты планируют усилить защиту своих танков Abrams, которые, по имеющимся данным, «плохо себя показали на поле боя».
— По планам Пентагона, они получат спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы пассивной защиты от атак FPV-дронов. По сути, спецпокрытие — это аналог нашей «Накидки», дополнительная защита — аналог нашего набора экранов, сеток, решеток и выносных конструкций наподобие «мангала», — подчеркнул директор Ростеха.
«Накидка» представляет собой синтетический материал, который надевают на технику в виде чехлов или покрытий. Они понижают уровень теплового излучения техники в несколько раз, благодаря чему она почти сливается с ландшафтом, передает ТАСС.
3 марта в СМИ появилась информация о том, что украинские войска потеряли 19 из 31 танка Abrams, которые США передали Украине в 2023 году. По данным журналистов, многие из выведенных из строя машин уничтожили российские беспилотники.