Ростех: Американские танки Abrams стали подражать российской технике

Он уточнил, что речь идет о решетках для защиты от беспилотников, которые назвали «мангалами». По словам Евтушенко, недавно стало известно, что Соединенные Штаты планируют усилить защиту своих танков Abrams, которые, по имеющимся данным, «плохо себя показали на поле боя».