Два брата сыграли свадьбу с одной и той же девушкой

Ранее сообщалось, что гражданка России Нина Кутина прожила в пещере на юге Индии восемь лет, полностью отказавшись от благ цивилизации. Россиянка приехала в Индию по бизнес-визе в 2016 году и осталась после ее истечения, решив посвятить себя индуистской духовной практике и жизни в гармонии с природой.