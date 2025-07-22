Два брата сыграли свадьбу с одной и той же девушкой

Два брата заключили брак с одной девушкой в Индии согласно древней традиции. Об этом пишет Economic Times.
В статье говорится, что два брата из деревни Шиллай, представители народа хатти, женились на девушке по имени Суните Чаухан в ходе трехдневной церемонии.
Этот редкий обычай сохранился только в некоторых общинах штата Химачал-Прадеш.
Один из братьев заявил, что они открыто следовали традиции, решение было совместным.
В племени хатти традиция полиандрии имеет практические корни. В сложных горных условиях обычай помогал избежать раздела семейных земель.
Невеста подтвердила, что знала о традиции хатти и стала частью этого союза добровольно.
Ранее сообщалось, что гражданка России Нина Кутина прожила в пещере на юге Индии восемь лет, полностью отказавшись от благ цивилизации. Россиянка приехала в Индию по бизнес-визе в 2016 году и осталась после ее истечения, решив посвятить себя индуистской духовной практике и жизни в гармонии с природой.