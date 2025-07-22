Причина смерти Оззи Осборна: легенда рок-музыки годами страдал от тяжелой болезни

Причиной смерти настоящей легенды рок-музыки и фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна стали серьезные проблемы со здоровьем. На протяжении последних нескольких лет жизни музыкант страдал от болезни Паркинсона.
Как известно, Осборна не стало во вторник, 22 июля. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет. Причем все случилось буквально спустя несколько недель после прощального концерта музыканта. Легендарный рокер в последний раз заводил публику еще 6 июля.
Официально причины смерти Осборна телеканал Sky News, рассказавший о кончине певца, так и не уточнил. Однако теперь ситуация несколько прояснилась. Лидер Black Sabbath мог уйти из жизни из-за той самой болезни Паркинсона. В последнее время она так сильно одолевала музыканта, что тот даже не мог ходить. Поэтому передвигался на инвалидной коляске.
К слову, подробные обстоятельства самой смерти пока так и не разглашаются. Но есть информация, что Осборн ушел в окружении близких. В том числе, любимой жены Шэрон. Она прожила с музыкантом целых 39 лет и помогала ему одолевать даже самых жутких внутренних демонов. В том числе алкогольную зависимость.