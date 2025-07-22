Причина смерти Оззи Осборна: легенда рок-музыки годами страдал от тяжелой болезни

Официально причины смерти Осборна телеканал Sky News, рассказавший о кончине певца, так и не уточнил. Однако теперь ситуация несколько прояснилась. Лидер Black Sabbath мог уйти из жизни из-за той самой болезни Паркинсона. В последнее время она так сильно одолевала музыканта, что тот даже не мог ходить. Поэтому передвигался на инвалидной коляске.