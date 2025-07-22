Бойцу ММА Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой

Доктора в ходе операции удалили блогеру и бойцу ММА Корнею Тарасову глаз, который тот повредил во время конфликта с одной из девушек на вечеринке. Об этом сообщил портал 78.ru.
По словам спортсмена, его обидчица, вероятнее всего, не пыталась умышленно причинить ему столь серьезную травму. Он уточнил, что вызвал скорую сразу после случившегося. Медики безуспешно попытались спасти его глаз.
— Врачи говорят, что видеть он уже никогда не будет, но стараются сохранить глазное яблоко. Ни на кого заявление не пишу и никого никогда не буду за это привлекать, — передает слова Тарасова портал 78.ru.
Боец был задержан в январе 2024 года за драку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате драки после концерта пострадал 18-летний парень. Незадолго до инцидента Тарасов выступал в клубе «Грибоедов», а позднее покинул заведение в нетрезвом состоянии.
Кроме того, в московском баре «Мумий Тролль» охрана избила бойца ММА Кирилла Фоменкова. У спортсмена врачи диагностировали сотрясение мозга и синяк под левым глазом, его госпитализировали. Полиция проводит проверку, утверждает собеседник.