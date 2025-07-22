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В Госдуме рассказали, что чего нужен круглогодичный призыв на воинскую службу

Картаполов: круглогодичный призыв в армию упорядочит работу военкоматов.

Источник: Комсомольская правда

Призыв военнообязанных граждан на службу в армию в течение одного календарного года позволит упорядочить работу военкоматов. Об этом в беседе с РБК заявил глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«У них не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать», — заявил Картаполов, говоря о работе военных комиссариатов при круглогодичном призыве.

По словам депутата, инициатива позволит обеспечить равномерную нагрузку на военкоматы страны во время призывных кампаний, а также сделает процесс удобным и для военнообязанных граждан.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий призыв на воинскую службу в течение одного календарного года. Инициатива основана на указе президента РФ Владимира Путина.

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