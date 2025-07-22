Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оззи Осборн: биография, личная жизнь, лучшие хиты

От Black Sabbath до сольной карьеры, от откусанных голов до борьбы с болезнью Паркинсона — вся жизнь Оззи Осборна в одном материале.

От Black Sabbath до сольной карьеры, от откусанных голов до борьбы с болезнью Паркинсона — вся жизнь Оззи Осборна в одном материале. Узнайте, как «Князь Тьмы» изменил рок-музыку навсегда.

Оззи Осборн — живая легенда хеви-метала, чьи выходки шокировали мир, а музыка вдохновила миллионы. Как мальчик из Бирмингема стал иконой рока и почему его имя до сих пор на устах у фанатов?

Детство и юность: трудный путь к славе.

Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, в рабочей семье. Его отец трудился слесарем, мать — на фабрике. Детство будущей рок-звезды было тяжелым: нищета, ранний уход из школы и даже тюрьма за кражу.

Интересные факты о молодости Оззи:

Прозвище «Оззи» появилось в школе — сокращение от фамилии, похожее на «Оз» из «Волшебника страны Оз».В 15 лет бросил учебу, работал на скотобойне и даже сидел в тюрьме. Первая татуировка — «OZZY» на костяшках пальцев — сделана в заключении.

Black Sabbath: рождение легенды.

В 1968 году Оззи, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд создали группу Black Sabbath, которая стала основоположником хеви-метала.

Ключевые моменты:

1970 — дебютный альбом Black Sabbath изменил музыку навсегда.1971 — Paranoid взлетел в чартах, сделав группу мировой звездой.1979 — Осборна увольняют из-за алкоголя и наркотиков.

Осборн признался, что расставание с Black Sabbath стало для него облегчением.

Сольная карьера: безумие и триумф.

После ухода из Sabbath Осборн начал сольный путь, который оказался не менее ярким.

Главные альбомы:

1980 — Blizzard of Ozz (хит Crazy Train).

1981 — Diary of a Madman.

1991 — No More Tears (4× платина в США).

2022 — Patient Number 9 (победа на «Грэмми»).

Скандальные выходки:

Голубь в офисе CBS — Оззи принес двух птиц, одну выпустил, второй откусил голову. Летучая мышь на концерте — думал, что игрушка, но животное оказалось живым. После укуса — прививка от бешенства. Мясо в толпу — кидал на концертах печень и потроха, фанаты отвечали дохлыми животными.

Личная жизнь: любовь, измены и болезнь.

Семья:

Первая жена — Тельма Райли (двое детей, развод из-за алкоголизма).Вторая жена — Шэрон Арден (менеджер, трое детей).

Скандалы:

1989 — в пьяном угаре пытался задушить Шэрон.2016 — измена и ложь о «сексоголизме», чтобы сохранить брак.

Болезни и последние годы.

2019 — падение, операции на позвоночнике.2020 — диагноз болезнь Паркинсона.2023 — отмена туров, передвижение в инвалидном кресле.

Прощальный концерт Black Sabbath (2025).

Состоялся в Бирмингеме, сбор пошел на благотворительность. Оззи исполнил несколько песен, сидя на троне.

Смерть и наследие.

22 июля 2025 года Оззи Осборн ушел из жизни в 76 лет. Официальная причина не названа, но годы борьбы с болезнями дали о себе знать.

Дискография (лучшие альбомы).

Blizzard of Ozz (1980)No More Tears (1991)Ozzmosis (1995)Patient Number 9 (2022).

Оззи Осборн навсегда останется «Князем Тьмы» рок-музыки — гением, бунтарем и человеком, который жил на грани безумия.