Оззи Осборн: биография, личная жизнь, лучшие хиты

От Black Sabbath до сольной карьеры, от откусанных голов до борьбы с болезнью Паркинсона — вся жизнь Оззи Осборна в одном материале. Узнайте, как «Князь Тьмы» изменил рок-музыку навсегда.
Оззи Осборн — живая легенда хеви-метала, чьи выходки шокировали мир, а музыка вдохновила миллионы. Как мальчик из Бирмингема стал иконой рока и почему его имя до сих пор на устах у фанатов?
Детство и юность: трудный путь к славе.
Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, в рабочей семье. Его отец трудился слесарем, мать — на фабрике. Детство будущей рок-звезды было тяжелым: нищета, ранний уход из школы и даже тюрьма за кражу.
Интересные факты о молодости Оззи:
Прозвище «Оззи» появилось в школе — сокращение от фамилии, похожее на «Оз» из «Волшебника страны Оз».В 15 лет бросил учебу, работал на скотобойне и даже сидел в тюрьме. Первая татуировка — «OZZY» на костяшках пальцев — сделана в заключении.
Black Sabbath: рождение легенды.
В 1968 году Оззи, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд создали группу Black Sabbath, которая стала основоположником хеви-метала.
Ключевые моменты:
1970 — дебютный альбом Black Sabbath изменил музыку навсегда.1971 — Paranoid взлетел в чартах, сделав группу мировой звездой.1979 — Осборна увольняют из-за алкоголя и наркотиков.
Осборн признался, что расставание с Black Sabbath стало для него облегчением.
Сольная карьера: безумие и триумф.
После ухода из Sabbath Осборн начал сольный путь, который оказался не менее ярким.
Главные альбомы:
1980 — Blizzard of Ozz (хит Crazy Train).
1981 — Diary of a Madman.
1991 — No More Tears (4× платина в США).
2022 — Patient Number 9 (победа на «Грэмми»).
Скандальные выходки:
Голубь в офисе CBS — Оззи принес двух птиц, одну выпустил, второй откусил голову. Летучая мышь на концерте — думал, что игрушка, но животное оказалось живым. После укуса — прививка от бешенства. Мясо в толпу — кидал на концертах печень и потроха, фанаты отвечали дохлыми животными.
Личная жизнь: любовь, измены и болезнь.
Семья:
Первая жена — Тельма Райли (двое детей, развод из-за алкоголизма).Вторая жена — Шэрон Арден (менеджер, трое детей).
Скандалы:
1989 — в пьяном угаре пытался задушить Шэрон.2016 — измена и ложь о «сексоголизме», чтобы сохранить брак.
Болезни и последние годы.
2019 — падение, операции на позвоночнике.2020 — диагноз болезнь Паркинсона.2023 — отмена туров, передвижение в инвалидном кресле.
Прощальный концерт Black Sabbath (2025).
Состоялся в Бирмингеме, сбор пошел на благотворительность. Оззи исполнил несколько песен, сидя на троне.
Смерть и наследие.
22 июля 2025 года Оззи Осборн ушел из жизни в 76 лет. Официальная причина не названа, но годы борьбы с болезнями дали о себе знать.
Дискография (лучшие альбомы).
Blizzard of Ozz (1980)No More Tears (1991)Ozzmosis (1995)Patient Number 9 (2022).
Оззи Осборн навсегда останется «Князем Тьмы» рок-музыки — гением, бунтарем и человеком, который жил на грани безумия.