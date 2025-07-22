«Они все это знают»: миллиардер Стерлигов назвал верующих христиан лохами

Во время того же интервью Герман Стерлигов посоветовал россиянам заранее обзавестись гробами. Он аргументировал свои слова тем, что жизнь становится короче. Также предприниматель напомнил, что, согласно христианской традиции, людей хоронили до захода солнца, а не на третий день, поэтому, по его словам, гроб нужно приготовить заранее.