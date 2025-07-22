«Они все это знают»: миллиардер Стерлигов назвал верующих христиан лохами

Российский миллиардер-христианин Герман Стерлигов, который называет себя некрещеным, но православным, заявил, что представители христианских конфессий являются лохами.
Предприниматель заявил, что все существующие вариации христианства — православие, католицизм и протестантизм — впали в ересь. Он подчеркнул, что сами священники знают об этом, но скрывают правду от верующих.
— Они все это знают с семинарской скамьи. Про все эти события они сдавали экзамены и зачеты. Все все знают, кроме лохов, которых они разводят, вот эту паству многомиллионную, — высказался Стерлигов в ходе интервью блогеру Даниилу Смирнову.
После очередного вопроса о Русской православной церкви (РПЦ) предприниматель прервал интервью, заявив, что ему «все так надоели» с «тупостью» и «тупыми вопросами», интервью было опубликовано на YouTube-канале Смирнова.
Во время того же интервью Герман Стерлигов посоветовал россиянам заранее обзавестись гробами. Он аргументировал свои слова тем, что жизнь становится короче. Также предприниматель напомнил, что, согласно христианской традиции, людей хоронили до захода солнца, а не на третий день, поэтому, по его словам, гроб нужно приготовить заранее.