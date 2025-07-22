Мэр Киева Кличко присоединился к митингу против закона о притеснении НАБУ и САП

Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протесту против скандального закона, притесняющего и фактически лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), а также Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Нардеп сообщил, что Кличко прибыл на место митинга, где присоединился к другим протестующим гражданам. Гончаренко* также опубликовал фото киевского градоначальника.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине начались массовые протесты на фоне принятия киевским режимом скандального закона против деятельности НАБУ и САП. На митинги вышли жители в крупнейших городах страны: Киеве, Одессе и Львове.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга на территории РФ.