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Группа Black Sabbath прокомментировала смерть бывшего лидера Оззи Осборна

Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет в кругу семьи.

Источник: Аргументы и факты

Коллектив группы Black Sabbath опубликовал в соцсетях сообщение, посвященное бывшему фронтмену Оззи Осборну, который умер 22 июля.

«Оззи навсегда», — говорится в сообщении.

К посту приложено фото с Осборном на сцене в Бирмингеме, где в начале июля прошло его последнее выступление в составе группы.

Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет в кругу семьи. Более 20 лет музыкант страдал от болезни Паркинсона и других заболеваний, а в 2019-м году сломал шейные позвонки после падения.

Ранее сообщалось, что в возрасте 93 лет умер актер и лауреат «Золотой маски» Иван Уланов. Артист перевоплощался в Войницкого в «Дяде Ване», Лира в «Короле Лире», Ленина в «Именем революции», Сталина в «Араше».