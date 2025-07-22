Группа Black Sabbath прокомментировала смерть бывшего лидера Оззи Осборна

Коллектив группы Black Sabbath опубликовал в соцсетях сообщение, посвященное бывшему фронтмену Оззи Осборну, который умер 22 июля.
«Оззи навсегда», — говорится в сообщении.
К посту приложено фото с Осборном на сцене в Бирмингеме, где в начале июля прошло его последнее выступление в составе группы.
Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет в кругу семьи. Более 20 лет музыкант страдал от болезни Паркинсона и других заболеваний, а в 2019-м году сломал шейные позвонки после падения.
Ранее сообщалось, что в возрасте 93 лет умер актер и лауреат «Золотой маски» Иван Уланов. Артист перевоплощался в Войницкого в «Дяде Ване», Лира в «Короле Лире», Ленина в «Именем революции», Сталина в «Араше».