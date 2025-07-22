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Минтранс создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле

Министерство транспорта России создало оперативный штаб для координации восстановительных работ после аварии на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Сроки возобновления судоходства по Волге будут определены по итогам исследовательских мероприятий, сообщили 22 июля в telegram-канале Минтранса РФ.

Минтранс создал оперштаб для восстановительных работ на Волге.

Министерство транспорта России создало оперативный штаб для координации восстановительных работ после аварии на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Сроки возобновления судоходства по Волге будут определены по итогам исследовательских мероприятий, сообщили 22 июля в telegram-канале Минтранса РФ.

«В Минтрансе создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле. Точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия сейчас работают специалисты, которые занимаются обследованием пострадавшего участка. В первую очередь демонтируется оголовок конструкции, выступающий над водой на два метра. К этим работам уже привлечены спецслужбы. Завтра к ним присоединится водолазная группа для осмотра подводной части сооружения. От результатов обследования зависит, когда Росморречфлот сможет разрешить возобновление судоходства.

По данным Минтранса, на площадке аварии задействованы 17 самосвалов, баржа-буксир, кран, экскаваторы с гидромолотом и другая техника. Сейчас проводится демонтаж поврежденной конструкции, которая препятствует проходу судов по Волге.

Ранее сообщалось, что навигация на участке была приостановлена из-за повреждения шлюза. Во вторник через Городецкий гидроузел планировали пройти десять теплоходов круизного и прогулочного флота. Для пассажиров организована мобильная приемная на пристани Галанино в Городце.