Минтранс создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле

Минтранс создал оперштаб для восстановительных работ на Волге.
Министерство транспорта России создало оперативный штаб для координации восстановительных работ после аварии на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Сроки возобновления судоходства по Волге будут определены по итогам исследовательских мероприятий, сообщили 22 июля в telegram-канале Минтранса РФ.
«В Минтрансе создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле. Точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия сейчас работают специалисты, которые занимаются обследованием пострадавшего участка. В первую очередь демонтируется оголовок конструкции, выступающий над водой на два метра. К этим работам уже привлечены спецслужбы. Завтра к ним присоединится водолазная группа для осмотра подводной части сооружения. От результатов обследования зависит, когда Росморречфлот сможет разрешить возобновление судоходства.
По данным Минтранса, на площадке аварии задействованы 17 самосвалов, баржа-буксир, кран, экскаваторы с гидромолотом и другая техника. Сейчас проводится демонтаж поврежденной конструкции, которая препятствует проходу судов по Волге.
Ранее сообщалось, что навигация на участке была приостановлена из-за повреждения шлюза. Во вторник через Городецкий гидроузел планировали пройти десять теплоходов круизного и прогулочного флота. Для пассажиров организована мобильная приемная на пристани Галанино в Городце.