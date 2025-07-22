Минтранс создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия сейчас работают специалисты, которые занимаются обследованием пострадавшего участка. В первую очередь демонтируется оголовок конструкции, выступающий над водой на два метра. К этим работам уже привлечены спецслужбы. Завтра к ним присоединится водолазная группа для осмотра подводной части сооружения. От результатов обследования зависит, когда Росморречфлот сможет разрешить возобновление судоходства.