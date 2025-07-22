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Ушел из жизни рок-музыкант Оззи Осборн: кадры выступлений легенды рока

Западная пресса сообщила о смерти легенды хард-рока — лидера группы Black Sabbath Оззи Озборна. «С невыразимой грустью сообщаем, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи. Он умер в кругу семьи, окруженный любовью», — написали в официальном заявлении его близкие. Рок-музыкант ушел из жизни в возрасте 76 лет, он страдал болезнью Паркинсона. Две с половиной недели назад Оззи Осборн отыграл свой последний концерт на большой сцене. Из-за последствий болезни он уже не мог ходить, и пел, сидя на «троне». Ради этого выступления «Black Sabbath» впервые за двадцать лет собрались вместе.

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Западная пресса сообщила о смерти легенды хард-рока — лидера группы Black Sabbath Оззи Озборна. «С невыразимой грустью сообщаем, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи. Он умер в кругу семьи, окруженный любовью», — написали в официальном заявлении его близкие. Рок-музыкант ушел из жизни в возрасте 76 лет, он страдал болезнью Паркинсона.

Две с половиной недели назад Оззи Осборн отыграл свой последний концерт на большой сцене. Из-за последствий болезни он уже не мог ходить, и пел, сидя на «троне». Ради этого выступления «Black Sabbath» впервые за двадцать лет собрались вместе.