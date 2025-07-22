Умер актер и лауреат «Золотой маски» Иван Уланов

Актер и лауреат театральной премии «Золотая маска» Иван Уланов ушел из жизни 21 июля в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калмыкии.
— Светлая память о великом артисте навсегда останется в сердцах всех, кому посчастливилось видеть его на сцене, читать его книги и вдохновляться его жизнью, — передает официальный сайт республиканских властей.
Иван Уланов появился на свет в 1932 году в селе Манджикины Ики-Бурульского района Калмыкии. Он провел детство и юность в Новосибирской области, где стал заниматься актерской самодеятельностью. Позже артист перебрался в Калмыкию и начал выступать в составе Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан».
Уланов получил профильное образование в Калмыцкой театральной студии Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Актер выступал на сцене Театра юного зрителя «Джангар» и Национальный драматический театр имени Басангова. Кроме того, он внес большой вклад в сохранение национальной культуры и носил звание почетного гражданина Республики Калмыкия.