Умер актер и лауреат «Золотой маски» Иван Уланов

Иван Уланов появился на свет в 1932 году в селе Манджикины Ики-Бурульского района Калмыкии. Он провел детство и юность в Новосибирской области, где стал заниматься актерской самодеятельностью. Позже артист перебрался в Калмыкию и начал выступать в составе Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан».