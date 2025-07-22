Стоматолог Альбова рассказала как понять, что пора менять пломбу

Она добавила, что причиной замены часто являются скол пломбы или зуба, потемнение краев пломбы или участка рядом с ней, трещины. По словам стоматолога, средний срок службы композитной пломбы — от 3 до 5 лет, после этого периода рекомендуется провести осмотр даже при отсутствии жалоб.