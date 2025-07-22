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Стоматолог Альбова рассказала как понять, что пора менять пломбу

Причиной замены часто являются скол пломбы или зуба.

Источник: Комсомольская правда

Пломба ставится не навсегда, в некоторых случаях может потребоваться ее замена. Как понять, что пора записаться к врачу, сообщила «Газете.Ru» стоматолог-терапевт Ольга Альбова.

— Чувствительность зуба к холодному, горячему и сладкому является одним из признаков необходимости замены пломбы. Также следует обратить внимание на ноющую или острую боль при надкусывании, — сказала медик.

Она добавила, что причиной замены часто являются скол пломбы или зуба, потемнение краев пломбы или участка рядом с ней, трещины. По словам стоматолога, средний срок службы композитной пломбы — от 3 до 5 лет, после этого периода рекомендуется провести осмотр даже при отсутствии жалоб.

Ранее 360.ru сообщил, что появление трещин может быть связано с привычкой грызть твердые предметы или употреблять слишком жесткую пищу. Трещины также возникают из-за резкого перепада температуры.

По данным телеканала «Царьград», ранее был зафиксирован рост спроса на наборы для самостоятельной установки пломб. Однако, медики предупреждают, что это может нанести серьёзный вред здоровью зубов.