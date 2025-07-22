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Два брата женились на одной девушке по древнему индийскому обычаю

В индийской деревне Шиллай два брата, Прадип и Капил Неги из народа хатти, женились на Суните Чаухан по древней традиции. Она известна под названиями джодидар или джажда и сохранилась только в некоторых общинах штата Химачал-Прадеш.

В индийской деревне Шиллай два брата, Прадип и Капил Неги из народа хатти, женились на Суните Чаухан по древней традиции. Она известна под названиями джодидар или джажда и сохранилась только в некоторых общинах штата Химачал-Прадеш.

Прадип Неги заявил, что он с братом открыто следовал традиции, поскольку гордится ею, и подчеркнул, что они приняли решение вместе.

— Мы обеспечиваем нашей жене поддержку, стабильность и любовь как единая семья, — заявил Капил Неги.

Генеральный секретарь совета народа хатти Кундан Сингх Шастри объяснил, что в племенах большая семья с несколькими мужчинами означает большую безопасность. Обычай жениться на одной и той же женщине помогал избежать раздела семейных земель в сложных горных условиях.

Несмотря на то что сейчас такая практика встречается редко, она до сих пор юридически признана в Химачал-Прадеше. На проведение церемонии дали согласие все три участника брака, включая Суниту Чаухан, передает Economic Times.

В западноафриканской Гане 63-летний священник Гборбу Вулом женился на 12-летней Наа Окромо. Один из гостей свадьбы отметил, что брак состоялся по старому местному обычаю, согласно которому священник должен взять в жены девственницу. Вулом выбрал Окромо, когда той было всего шесть лет.