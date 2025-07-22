Прощай легенда: как выглядел последний концерт Оззи Осборна. Видео

Судя по кадрам из Бирмингема, на одной сцене впервые за 20 лет собрался классический состав Black Sabbath (Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд). Были приглашенные гости — Alice in Chains, Metallica, Tool, Slayer. В шоу приняли участие Стивен Тайлер из Aerosmith, лидер Korn Джонатан Дэвис и вокалист Limp Bizkit Фред Дерст. В финале программы Осборну вручили торт, а завершилось все салютом.