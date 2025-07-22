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Прощай легенда: как выглядел последний концерт Оззи Осборна. Видео

На 77-м году жизни не стало рок-музыканта, лидера и основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна. Тремя неделями ранее он выступил с прощальным концертом в родном Бирмингеме (Британия), записанным на видео. Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Осборн не мог ходить — весь концерт провел на импровизированном троне.

Легенда рок-сцены дал прощальный концерт в Британии.

На 77-м году жизни не стало рок-музыканта, лидера и основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна. Тремя неделями ранее он выступил с прощальным концертом в родном Бирмингеме (Британия), записанным на видео. Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Осборн не мог ходить — весь концерт провел на импровизированном троне.

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Судя по кадрам из Бирмингема, на одной сцене впервые за 20 лет собрался классический состав Black Sabbath (Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд). Были приглашенные гости — Alice in Chains, Metallica, Tool, Slayer. В шоу приняли участие Стивен Тайлер из Aerosmith, лидер Korn Джонатан Дэвис и вокалист Limp Bizkit Фред Дерст. В финале программы Осборну вручили торт, а завершилось все салютом.

Концерт прошел на футбольной арене клуба «Астон Вилла». Стадион расположен всего в 500 метрах от дома, где вырос музыкант. Именно здесь стартовала карьера легенды.

Незадолго до финального выступления жена Осборна — Шэрон сообщала, что у мужа сохранился голос, он может петь. Рокер умер в возрасте 76 лет.