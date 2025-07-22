Названы последствия использования кондиционера для кожи лица

Кондиционированный воздух способен навредить коже, так как вызывает обезвоживание. Об этом предупредила в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-косметолог Александра Камышникова.
— Кондиционеры снижают влажность воздуха, что ведет к обезвоживанию, шелушению и повышенной чувствительности кожи, — сообщила доктор.
Медик уточнила, что кожа также может стать более уязвимой перед УФ-излучением, начать усиленно вырабатывать себум, пытаясь компенсировать потерю влаги, что ведет к закупорке пор.
Ранее 360.ru рассказал, что в жару поры раскрываются, и в них быстро попадает грязь. А если после этого еще оказаться в прохладном помещении с кондиционером, поры сузятся и все загрязнения останутся внутри, поэтому в теплое время года необходимо чаще умываться.
Тем временем телеканал «Царьград» сообщил, что белый платок из хлопчатобумажной ткани помогает снижать тепловое напряжение. Для этого его нужно намочить в холодной воде и повязать на шею. Когда он высыхает, нужно снова его мочить.