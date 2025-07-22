Названы последствия использования кондиционера для кожи лица

Ранее 360.ru рассказал, что в жару поры раскрываются, и в них быстро попадает грязь. А если после этого еще оказаться в прохладном помещении с кондиционером, поры сузятся и все загрязнения останутся внутри, поэтому в теплое время года необходимо чаще умываться.