Стилист дала советы по выбору модного образа в дождь

Кажется, что одеться стильно в дождь практически невозможно, однако оказывается, современная мода признает даже резиновые сапоги. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила стилист Ольга Ким.
— Сейчас много стильной и актуальной резиновой обуви. Это могут быть и резиновые сапожки, их очень красиво носить с высокими гольфами, которые выглядывают из-под сапог, с мини-юбкой — супер-стильный образ, — считает эксперт.
Специалист посоветовала украсить образ паркой или пиджаком. Тем же, кто не любит мини, стилист советует выбирать джинсы багги слегка ниже щиколотки или брюки-кюлоты.
Ранее 360.ru рассказал, что одежда в стиле рыбакор покорила многих модников, даже тех, кто не увлекается рыбалкой еще в 2024 году. Вязаные свитеры, панамы и резиновые сапоги стали популярными как на улицах, так и в модных заведениях.
При этом, многие вещи, которые когда-то считались устаревшими или неактуальными, вновь становятся популярными спустя годы или даже десятилетия, и важную роль в цикличности моды играет поп-культура, передает Life.ru. Люди стараются носить определённые вещи и подражать инфлюенсерам.