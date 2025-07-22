Стилист дала советы по выбору модного образа в дождь

Ранее 360.ru рассказал, что одежда в стиле рыбакор покорила многих модников, даже тех, кто не увлекается рыбалкой еще в 2024 году. Вязаные свитеры, панамы и резиновые сапоги стали популярными как на улицах, так и в модных заведениях.