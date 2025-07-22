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Таможня предупредила, что будет происходить на границе Беларуси и Польши 23 июля

Белорусская таможня предупредила белорусов, выезжающих в Польшу.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном таможенном комитете предупредили белорусов о возможных задержках движения транспорта на границе Беларуси с Польшей.

Так, по информации ГТК в среду, 23 июля, в погранпункте «Козловичи» («Кукурыки» с польской стороны) будут проводиться технические работы, связанные с ремонтом сетей электроснабжения.

— На территории пункта пропуска будет отсутствовать электроэнергия, — обратили внимание в пресс-службе.

Ремонтные работы будут вестись с 11.00 до 14.30 часов. В этот период может быть затруднено движение транспорта, следующего из Беларуси в Польшу через погранпункт «Козловичи».

И мы писали, что двенадцать машин МЧС приехали тушить горящее открытым пламенем общежитие в Минске: «Эвакуировали 15 детей и 35 взрослых».