Таможня предупредила, что будет происходить на границе Беларуси и Польши 23 июля

В Государственном таможенном комитете предупредили белорусов о возможных задержках движения транспорта на границе Беларуси с Польшей.
Так, по информации ГТК в среду, 23 июля, в погранпункте «Козловичи» («Кукурыки» с польской стороны) будут проводиться технические работы, связанные с ремонтом сетей электроснабжения.
— На территории пункта пропуска будет отсутствовать электроэнергия, — обратили внимание в пресс-службе.
Ремонтные работы будут вестись с 11.00 до 14.30 часов. В этот период может быть затруднено движение транспорта, следующего из Беларуси в Польшу через погранпункт «Козловичи».
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