Никаких строгих рамок: в США решили не придерживаться озвученных Трампом сроков по урегулированию на Украине

Соединенные Штаты не планируют строго придерживаться сроков, обозначенных президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.
Отмечается, что речь идет о 50-дневном ультиматуме Трампа, который ранее был озвучен президентом США в рамках прекращения огня на Украине. Брюс также подчеркнула, что Белый дом будет корректировать установленные сроки в зависимости от хода переговоров между Россией и Украиной.
Представитель Госдепа также заявила, что США продолжают призывать стороны конфликта к прямым переговорам для прекращения боевых действий.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, что Москва хочет понять цель ультиматума Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине в течение 50 дней.