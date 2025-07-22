Никаких строгих рамок: в США решили не придерживаться озвученных Трампом сроков по урегулированию на Украине

Отмечается, что речь идет о 50-дневном ультиматуме Трампа, который ранее был озвучен президентом США в рамках прекращения огня на Украине. Брюс также подчеркнула, что Белый дом будет корректировать установленные сроки в зависимости от хода переговоров между Россией и Украиной.