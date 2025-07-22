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Никаких строгих рамок: в США решили не придерживаться озвученных Трампом сроков по урегулированию на Украине

Госдеп: США не будут строго придерживаться срока по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты не планируют строго придерживаться сроков, обозначенных президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

Отмечается, что речь идет о 50-дневном ультиматуме Трампа, который ранее был озвучен президентом США в рамках прекращения огня на Украине. Брюс также подчеркнула, что Белый дом будет корректировать установленные сроки в зависимости от хода переговоров между Россией и Украиной.

Представитель Госдепа также заявила, что США продолжают призывать стороны конфликта к прямым переговорам для прекращения боевых действий.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, что Москва хочет понять цель ультиматума Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине в течение 50 дней.

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