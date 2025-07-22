Поезда в Крым и обратно вернулись в график или прибыли на станции назначения

График движения поездов компании «Таврия» и «Таврия Экспресс» в Крым и обратно вернулся в норму. Все составы снова введены в расписание, либо возвращены на станции назначения. Об этом сообщает «Гранд сервис экспресс» в официальном Telegram-канале.
Как известно, задержки в расписании поездов, следующих в Крым и из него, появились несколько дней назад. Тогда всему виной оказалась атака беспилотников ВСУ на Ростовскую область. В ходе нее была повреждена одна из станций.
Однако вечером во вторник, 22 июля, ситуация нормализовалась. Все поезда вернулись к привычному графику.
«Все поезда “Таврия” и “Таврия Экспресс”, которые ранее задерживались в пути, успешно введены в график или прибыли на станции назначения», — говорится в сообщении.
В той же публикации компания извинилась перед пассажирами. В первую очередь, за доставленные неудобства. Кроме того, «Гранд сервис экспресс» выразил клиентам благодарность за понимание и слова поддержки.
Напомним, ситуация с задержкой поездов несколько дней назад затронула множество рейсов. Тогда с опозданием двигались аж 132 состава. И если минимальное время задержки составляло всего 33 минуты, то вот максимальное — 15 часов. Тем не менее, активно принимались меры по обеспечению комфорта пассажиров. Открывались дополнительные кассы, привлекался дополнительный персонал.