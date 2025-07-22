В Москве открыли новый спорткомплекс с бассейнами и ледовым полем

Спортивный комплекс на Остафьевской улице возвели за рекордные сроки — менее чем за 2,5 года. Строительные работы велись с декабря 2022 по март 2025 года и финансировались из городского бюджета в соответствии с Адресной инвестиционной программой. Новый объект стал частью спортивного кластера, куда также входят сооружения «Спорт Станция» и «Монтреал», построенные частными инвесторами. Эти некапитальные объекты включают крытые футбольные поля, теннисные корты и ледовые арены.