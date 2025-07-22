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AFP: министра культуры Франции Дати будут судить по делу о коррупции

Первое слушание по делу запланировано на 29 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Министр культуры Франции и претендент на должность мэра Парижа Рашида Дати предстанет перед судом по обвинениям в коррупции, сообщает AFP.

По его данным, парижские следственные судьи постановили передать в суд дела Рашиды Дати и экс-главы Renautl-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Уточняется, что министр культуры отвергает все обвинения.

Как считает прокуратура, в 2009—2011 годы Рашида Дати получила 900 тысяч евро от компании Renault в обмен на лоббирование интересов автоконцерна. Первое слушание по делу запланировано на 29 сентября.

Ранее сообщалось, что главу ФРС США Джерома Пауэлла подозревают в коррупции на 2,5 миллиарда долларов.