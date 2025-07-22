AFP: министра культуры Франции Дати будут судить по делу о коррупции

Министр культуры Франции и претендент на должность мэра Парижа Рашида Дати предстанет перед судом по обвинениям в коррупции, сообщает AFP.
По его данным, парижские следственные судьи постановили передать в суд дела Рашиды Дати и экс-главы Renautl-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Уточняется, что министр культуры отвергает все обвинения.
Как считает прокуратура, в 2009—2011 годы Рашида Дати получила 900 тысяч евро от компании Renault в обмен на лоббирование интересов автоконцерна. Первое слушание по делу запланировано на 29 сентября.
Ранее сообщалось, что главу ФРС США Джерома Пауэлла подозревают в коррупции на 2,5 миллиарда долларов.