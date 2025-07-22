Назван топ продуктов, которые обязательно нужно есть в жару

Он также напомнил, что не стоит отказываться и от белка, однако, мясо не должно быть жирным, подойдут курица, индейка, рыба, также полезны яйца или тофу. Также важно пить воду: в жаркие дни обычные порции должны быть увеличены до 2−3 литров.