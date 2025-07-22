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Назван топ продуктов, которые обязательно нужно есть в жару

Доцент Стрелин перечислил продукты, необходимые организму в жару.

Источник: Комсомольская правда

Жаркая погода диктует правила питания — в такие дни обязателен отказ от тяжелой пищи в пользу продуктов с высоким содержанием влаги. Топ продуктов, полезных в жару, перечислил в беседе с «Газетой.Ru» врач, доцент Святослав Стрелин.

— В жаркие дни включайте в рацион продукты с высоким содержанием воды: это огурцы, арбузы, дыни, цитрусовые, кабачки, — сказал доктор.

Он также напомнил, что не стоит отказываться и от белка, однако, мясо не должно быть жирным, подойдут курица, индейка, рыба, также полезны яйца или тофу. Также важно пить воду: в жаркие дни обычные порции должны быть увеличены до 2−3 литров.

Ранее 360.ru рассказал, что алкоголь, сладкие газировки и пакетированные соки — главные провокаторы обезвоживания. Для их переработки организм тратит много воды.

По данным RT, лето — сезон острых кишечных инфекций. Опасность может представлять лёд, который часто делают из неочищенной воды, поэтому от его добавления в напитки, особенно в непроверенных местах, лучше отказаться.