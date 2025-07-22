IT-эксперт Ульянов рассказал о новом способе хакерского шантажа

Россияне могут стать жертвами хакеров, при этом под угрозой не компьютеры и телефоны, а беспроводные наушники. Об этом предупредил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» руководитель аналитического центра IT-компании Владимир Ульянов.
— Хакеры взламывают беспроводные наушники россиян для целевого шпионажа. Можно отказаться от использования Bluetooth — почти всегда есть альтернативы подключения устройств, — посоветовал эксперт.
По его словам, также полезным будет установка обновлений, которые устраняют уязвимости. При этом, специалист подчеркнул, что на данный момент угроза не носит массовый характер.
Ранее RT сообщил, что использование бесплатных Wi-Fi-сетей и зарядных станций в общественных местах может привести к заражению мобильных устройств вредоносным ПО, способным украсть пароли, платёжные данные и личные файлы.
Тем временем за пять месяцев в России увеличилось количество подростков, ставших жертвами кибермошенников. Показатели выросли на 25%, передает 360.ru.