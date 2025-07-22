IT-эксперт Ульянов рассказал о новом способе хакерского шантажа

Россияне могут стать жертвами хакеров, при этом под угрозой не компьютеры и телефоны, а беспроводные наушники. Об этом предупредил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» руководитель аналитического центра IT-компании Владимир Ульянов.