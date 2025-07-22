Подведены итоги пленарной сессии ЦМЭФ-2025 в Душанбе

«За 51 день мы проехали более 10 тысяч километров, посетили 27 городов в пяти странах, провели более 160 мероприятий. Экспедиция показала: есть колоссальный запрос на объединение усилий от бизнеса до культуры, от цифровой трансформации до гуманитарных проектов. Сегодняшний форум -продолжение этого маршрута, но уже в аналитическом формате. Здесь мы осмысливаем инициативы и связи, которые родились в пути. Мы видим: именно доверие, уважение и взаимная выгода становятся основой устойчивого евразийского сотрудничества», — сказал Назаралиев.