Рок как «судьба»

Повзрослев, пройдя через свой самый глубокий жизненный кризис, обрушившийся на него в 1980-х (его выступление в «Лужниках» в 1989 году — прекрасный образец хрестоматийного рок-шоу, которое фронтмен проводит буквально на грани делирия), Оззи перепридумал себя. Точнее, сделала это Шэрон Осборн, заново сконструировавшая как его публичный образ, так и музыку. Вместо неряшливого неудачника в рванье с засаленными волосами публике предстал уверенный в себе человек в кожаных дизайнерских костюмах — при этом не боявшийся быть уязвимым. Осборн стал чаще исполнять проникновенные, почти исповедальные баллады — вроде Mama, I"m Coming Home или Dreamer, которые стали одними из самых популярных во всей его богатой дискографии, — и придал музыке побольше лоска и мелодичности. То есть всего того, что было в дефиците у Black Sabbath и почти отсутствовало на более сыром и гаражном материале его сольных альбомов восьмидесятых.