Директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко признал, что на Западе подражают российским новациям в области защиты танков. Как оказалось, в США переделывают, например, популярные Abrams. Заявление Олега Евтушенко опубликовали в Telegram-канале «Ростеха».
Отмечается, что Abrams плохо показали себя на поле боя. Исполнительный директор «Ростеха» уточнил, что американские разработчики планируют усилить защиту танков по примеру российских конструкторов.
«За рубежом сначала смеялись над некоторыми нашими новациями, в частности, над так называемыми “мангалами”. Однако сегодня другие страны начинают перенимать этот опыт», — подытожил Олег Евтушенко.
В Минобороны РФ тем временем сообщили об ударе ВС России по объектам вооруженных формирований Киева. Военные аэродромы были атакованы аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА.