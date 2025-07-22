Французский истребитель Mirage-2000 разбился в Волынской области

На Украине потерпел крушение французский истребитель Mirage-2000. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили Воздушные силы Украины.
— Произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Он действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался, — передали Воздушные силы в Telegram-канале.
Отмечается, что для расследования причин крушения соберут специальную комиссию.
«РБК-Украина» и «Страна», ссылаясь на местные паблики уточнили, что истребитель разбился в Волынской области, сообщает РБК.
Киев получил первые Mirage-2000 в феврале. Власти Франции не уточнили, сколько истребителей будет передано на Украину. О их первом применении Воздушные силы Украины отчитались в марте.
Истребители Mirage 2000 ВВС Франции провели в юго-западной части Черного моря «демонстрационный» полет, во время которого в небе нарисовали кривой трезубец, написали 4 июня в соцсетях Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что особенностью данного полета стал его маршрут, который на мониторинговых картах изображался как трезубец — украинский национальный символ.