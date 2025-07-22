Французский истребитель Mirage-2000 разбился в Волынской области

Истребители Mirage 2000 ВВС Франции провели в юго-западной части Черного моря «демонстрационный» полет, во время которого в небе нарисовали кривой трезубец, написали 4 июня в соцсетях Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что особенностью данного полета стал его маршрут, который на мониторинговых картах изображался как трезубец — украинский национальный символ.