Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французский истребитель Mirage-2000 разбился в Волынской области

На Украине потерпел крушение французский истребитель Mirage-2000. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили Воздушные силы Украины.

На Украине потерпел крушение французский истребитель Mirage-2000. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили Воздушные силы Украины.

— Произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Он действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался, — передали Воздушные силы в Telegram-канале.

Отмечается, что для расследования причин крушения соберут специальную комиссию.

«РБК-Украина» и «Страна», ссылаясь на местные паблики уточнили, что истребитель разбился в Волынской области, сообщает РБК.

Киев получил первые Mirage-2000 в феврале. Власти Франции не уточнили, сколько истребителей будет передано на Украину. О их первом применении Воздушные силы Украины отчитались в марте.

Истребители Mirage 2000 ВВС Франции провели в юго-западной части Черного моря «демонстрационный» полет, во время которого в небе нарисовали кривой трезубец, написали 4 июня в соцсетях Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что особенностью данного полета стал его маршрут, который на мониторинговых картах изображался как трезубец — украинский национальный символ.