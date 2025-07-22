Командир объединённой штурмовой бригады «Лють» при украинской Нацполиции Максим Казбан погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
О случившемся сообщил глава МВД Украины, однако без уточнения деталей. Из его публикации следует, что трагедия произошла на территории ДНР, находящейся под контролем Киева.
Военные обозреватели проекта «Русская весна» отмечают, что Казбан выполнял функции главного публичного представителя Нацполиции и активно занимался освещением её работы.
Ранее стало известно, что украинские войска потеряли более взвода военнослужащих в ходе боев в окрестностях поселка Зеленый Гай в ДНР.