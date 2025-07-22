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Украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области

Истребитель французского производства разбился на Волыни из-за отказа техники.

В Вооруженных силах Украины уведомили о крушении истребителя Mirage 2000. Борт разбился в Волынской области. Отмечается, что крушение произошло из-за отказа авиационной техники.

По уточнению, истребитель французского производства разбился вечером 22 июля, сообщили в ВСУ. Самолет рухнул в ходе выполнения полетного задания. Пилоту, как отмечается, удалось катапультироваться.

«На истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов», — говорится в оповещении.