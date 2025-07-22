Украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области

В Вооруженных силах Украины уведомили о крушении истребителя Mirage 2000. Борт разбился в Волынской области. Отмечается, что крушение произошло из-за отказа авиационной техники.
По уточнению, истребитель французского производства разбился вечером 22 июля, сообщили в ВСУ. Самолет рухнул в ходе выполнения полетного задания. Пилоту, как отмечается, удалось катапультироваться.
«На истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов», — говорится в оповещении.