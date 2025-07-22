Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Как говорится в сообщении, меры предприняты для обеспечения безопасности перелетов. В последний раз ограничения сняли в 06:00. Их вводили в ночь на 22 июля. Аэропорт также не принимал и не выпускал рейсы. Кроме того, ограничения действовали в саратовской и самарской воздушных гаванях.