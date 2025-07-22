Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Аэропорт Калуги с 23:20 временно не принимает и не выпускает рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В воздушной гавани Калуги введены временные ограничения на работу. С 23:20 22 июля аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Как говорится в сообщении, меры предприняты для обеспечения безопасности перелетов. В последний раз ограничения сняли в 06:00. Их вводили в ночь на 22 июля. Аэропорт также не принимал и не выпускал рейсы. Кроме того, ограничения действовали в саратовской и самарской воздушных гаванях.

«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в материале.