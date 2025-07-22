Кличко присоединился к протестам в Киеве против притеснения НАБУ и САП

Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к гражданам, которые протестуют против притеснения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом во вторник, 22 июля, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
— Кличко приехал на митинг против ликвидации НАБУ и САП, — написал он в Telegram-канале, прикрепив снимок с ним на протесте.
В этот день в украинских городах начались массовые протесты, которые направлены против действий президента республики Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств. Причиной начала акций стал закон об урезании полномочий НАБУ и САП, который уже приняла Верховная Рада и подписал глава страны.
В Киеве протестующие собрались около драматического театра имени Ивана Франко в центре города.
Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко высказалась, что граждане преувеличивают и переоценивают масштабы коррупции в республике. Она отметила, что внешние наблюдатели оценивают уровень коррупции в стране по другим критериям, не назвав конкретные параметры.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.