Кличко присоединился к протестам в Киеве против притеснения НАБУ и САП

В этот день в украинских городах начались массовые протесты, которые направлены против действий президента республики Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств. Причиной начала акций стал закон об урезании полномочий НАБУ и САП, который уже приняла Верховная Рада и подписал глава страны.