На Украине одобрили выход вызвавшего протесты закона. Жители Киева, Львова, Днепропетровска и других городов активно выступали против соответствующих ограничений, которые будут вскоре введены. Несмотря на мнение жтелей страны, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов.
Согласно тексту подписанного закона, независимости лишатся Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура. Теперь их деятельность будет подчиняться прокуратуре.
Текст закона вызвал критику, в том числе, в Раде. Зеленский подписал его 22 июля.
По данным журналиста Чей Боуза, Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано правительством США для контроля за расходованием выделенной финансовой помощи. Он отметил, что Брюссель и Лондон всё ещё молчат.