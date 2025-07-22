Россияне рассказали, где чаще всего подрабатывают

Россияне, закончив дела на основной работе, не против заняться подработкой. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
— Каждый третий опрошенный подрабатывает в продажах и на маркетплейсах, столько же пробуют себя в роли репетитора, бьюти-мастера или ремонтника. Также популярными вариантами подработки оказались услуги курьера, работа в такси, доставке, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что, по результатам опроса, одну или две подработки имеет каждый пятый респондент.
Ранее RT сообщил, что 36% опрошенных россиян хотели бы найти сезонную подработку или работу на лето. При этом, сектор услуг получил наибольшее предпочтение: 30% респондентов указали его в качестве подходящей отрасли для летней работы.
По данным телеканала «Царьград», россияне рассказали и о заработке от подработок. У трети респондентов он составляет от 5 до 15 тысяч рублей в месяц. 24% получают до 5 тысяч рублей, а 19% зарабатывают от 15 до 30 тысяч.