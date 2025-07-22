Россияне рассказали, где чаще всего подрабатывают

По данным телеканала «Царьград», россияне рассказали и о заработке от подработок. У трети респондентов он составляет от 5 до 15 тысяч рублей в месяц. 24% получают до 5 тысяч рублей, а 19% зарабатывают от 15 до 30 тысяч.